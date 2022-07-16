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Adana'daki cinayet ve yaralama olayının 4 zanlısı tutuklandı

16.07.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki cinayet ve yaralama olayının 4 zanlısı tutuklandı

Adana'da pompalı tüfekle bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Temmuz'da merkez Seyhan ilçesinde Abdulkadir Kayli'nin (26) öldürüldüğü, S.A'nın (17) yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, Mücahit T. (33) ile arkadaşları Reşit M. (28), Ramazan A. (19) ve Bayram İ'yi (23) adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Mücahit T'nin, arkadaşları ile Abdulkadir Kayli ve S.A'yı önce darbettiği, daha sonra aracından aldığı pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu öne sürüldü.

Bu arada, zanlılardan Bayram İ'nin "tehlikeli maddeleri izinsiz taşımak" suçundan arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olayın geçmişi

Gülbahçesi Mahallesi'nde 12 Temmuz'da Abdulkadir Kayli ve S.A. pompalı tüfekle vurularak yaralanmış, Kayli kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis, olay yerinden otomobille kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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