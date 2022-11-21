Adana'daki cinayetle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güzelyalı Mahallesi’nde 14 Kasım'da Hamit Koç'un (31) işlettiği tekel bayisinde başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

Ekipler, olayda silahı kullandığı iddia edilen İ.A. (16) ile onun motosikletle kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen Burhan A'yı (22) arkadaşlarının merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki evinde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

İ.A'yı cinayete azmettirdiği ileri sürülen maktulün yeğeni Ali K'nin (25) ise Sarıçam ilçesi Büyükçıldırım Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi.

Polis ve jandarma ekipleri, baskın yaptığı adreste Ali K'nin av tüfeğiyle intihar ettiğini belirledi.

Ekipler, Ali K'nin olay günü amcası Hamit Koç'un iş yerine gittiği ve aralarında kavga çıktığı bilgisine ulaştı. Kavga sırasında Ali K'nin yanında bulunduğu tespit edilen Muhammet K. (31) de gözaltına alındı.

Zanlılar İ.A, Burhan A. ve Muhammet K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İ.A. ve Burhan A. tutuklandı, Muhammet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güzelyalı Mahallesi'nde 14 Kasım'da Hamit Koç, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

