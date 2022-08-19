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Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

19.08.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Yeşiloba Mahallesi'nde, 16 Ağustos'ta, Fesih Koyun'un bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan S.E. ve K.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fesih Koyun, 16 Ağustos'ta, S.E'nin de sonradan geldiği K.B'nin evinde gitmiş, burada bıçaklanan Koyun hastanede yaşamını yitirmişti.

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cinayet Adana

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Adana Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Cuma

Necef Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Koçak Eczanesi
Seyhan
Yalçın Eczanesi
Seyhan
Sarıkaya Eczanesi
Seyhan
Çakmak Eczanesi
Seyhan
Ayhan Eczanesi
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