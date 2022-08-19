Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Yeşiloba Mahallesi'nde, 16 Ağustos'ta, Fesih Koyun'un bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan S.E. ve K.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fesih Koyun, 16 Ağustos'ta, S.E'nin de sonradan geldiği K.B'nin evinde gitmiş, burada bıçaklanan Koyun hastanede yaşamını yitirmişti.
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