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Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 08.05.2020 10:19 | Son Güncelleme

Olay günü iki grup arasında kavga olan sokağın yakınından tesadüfen geçen maktulün, yanlışlıkla vurulduğu iddia edildi

Adana'da sokakta bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde önceki gün sokakta yürüyen Mehmet Ali Seyhan'ın (25) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında olaya karıştığı öne sürülen A.İ. (21), H.A. (40), M.T. (28), H.İ.G. (30) ve A.K'yi (43) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 pompalı tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.

Olay günü alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında silahlı kavga çıktığı, daha sonra tarafların olay yerinden uzaklaşıp bir sokakta beklemeye başladığı, bu sırada evine gitmek için karanlıkta sokakta ilerleyen Mehmet Ali Seyhan'a gruptaki A.İ'nin hasımlarından biri olduğunu sanarak tabancayla ateş ettiği ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.A, H. İ.G. ve A.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.İ. ve M.T. tutuklandı.

Mehmet Ali Seyhan (25), 6 Mayıs'ta sokakta yürüdüğü sırada silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Seyhan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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