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Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine 3 yıl 1 ay hapis

ADANA HABERLERİ  | 18.03.2020 17:58 | Son Güncelleme

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine 3 yıl 1 ay hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar İbrahim B, M.E. ve S.O. ile avukatları katıldı.

Sanık İbrahim B. savunmasında, önceki aşamalarda detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, "Benim örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanık İbrahim B'nin, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu dikkate alınarak cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

İbrahim B'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY davası hüküm Karar mütalaa

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