Adana'daki FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 24 Kasım'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan emekli polis memuru A.T. ve diğer 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılık ifadelerinin ardından salıverildi, diğerleri nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Zanlılardan A.T. hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY şüphelilerinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince 24 Kasım'da şafak vakti operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 8 zanlı yakalanmıştı.

- İki FETÖ hükümlüsü yakalandı

Öte yandan, FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve haklarındaki hapis cezaları kesinleşenlere yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen ihraç polis memuru Ümit K. ile 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen Oktay K'yi operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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