Adana'daki "kan davası" cinayetinin sanıkları hakim karşısında

Adana'da, bir esnafın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili haklarında "Kan gütme saikiyle adam öldürme" suçundan 5 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Mehmet A, Alican A, Şirvan A. ve Hebat S, tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık E.Z'nin katılmadığı duruşmada, öldürülen İzzettin Ş'nin yakını müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Alican A, savunmasında olayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Diğer sanık Şirvan A. da kardeşi Alican A. ile bir mahkeme için kente geldiğini iddia ederek, "Olay günü Mehmet A'da silah görmedim. Arkasından gittim. Bir sokağa girdik. Bir tartışma oldu ve silah sesi geldi. Silah sesi üzerine panikleyip elimdeki tabancayla havaya ateş ettim. Mehmet ağabeyi ateş ederken görmedim. Birlikte araca binip kaçtık." ifadesini kullandı.

Sanıklardan Mehmet A. ve Hebat S. ise savunmalarını mahkemeye gelerek yapmak istediklerini belirtti.