YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'daki "kan davası" cinayetinin sanıkları hakim karşısında

Adana'daki "kan davası" cinayetinin sanıkları hakim karşısında

ADANA HABERLERİ  | 24.06.2020 15:17 | Son Güncelleme

Adana'daki "kan davası" cinayetinin sanıkları hakim karşısında

Adana'da, bir esnafın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili haklarında "Kan gütme saikiyle adam öldürme" suçundan 5 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Mehmet A, Alican A, Şirvan A. ve Hebat S, tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık E.Z'nin katılmadığı duruşmada, öldürülen İzzettin Ş'nin yakını müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Alican A, savunmasında olayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Diğer sanık Şirvan A. da kardeşi Alican A. ile bir mahkeme için kente geldiğini iddia ederek, "Olay günü Mehmet A'da silah görmedim. Arkasından gittim. Bir sokağa girdik. Bir tartışma oldu ve silah sesi geldi. Silah sesi üzerine panikleyip elimdeki tabancayla havaya ateş ettim. Mehmet ağabeyi ateş ederken görmedim. Birlikte araca binip kaçtık." ifadesini kullandı.

Sanıklardan Mehmet A. ve Hebat S. ise savunmalarını mahkemeye gelerek yapmak istediklerini belirtti.

Müştekilerden Abdulkadir Ş. de sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

İzzettin Ş'nin kardeşlerinden Abdulkerim Ş. ise ağabeyinin 15 yıl önceki olay nedeniyle "aile meclisi" kararıyla "kan davası" saikiyle öldürüldüğünü iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde, 25 Temmuz 2019'da kahvehane işletmecisi İzzettin Ş. silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, maktulü, 8 Mart 2004'te yaşamını yitiren Ayhan A'nın kardeşleri Alican A, Mehmet A. ile Şirvan A. ve Hebat S'nin "kan davası" güderek öldürdükleri iddia edilmişti.

Olayın ardından yakalanan 4 zanlı tutuklanmış, onlara yardım ettiği ileri sürülen E.Z. ise adli kontrolle salıverilmiş, şüphelilerin bulundukları otomobilde kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 2 tabanca ve bıçak ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

Savcılıkça, "Kan gütme saikiyle adam öldürme, ateşli silah, bıçak ve mermi bulundurma ile suçluyu kayırma" iddialarıyla sanıklar hakkında dava açılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdiKozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Adana Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:13
Öğle
12:46
İkindi
16:37
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Açelya Eczanesi
Seyhan
Arzum Eczanesi
Seyhan
Ayşem Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Esin Eczanesi
Seyhan
Gülaçtı Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

AOSB içinde ücretsiz servis hizmeti başlatıldı

AOSB içinde ücretsiz servis hizmeti başlatıldı

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.