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Adana'daki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 25 zanlıdan 13'ü tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 22.09.2020 09:58 | Son Güncelleme

Adana'daki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 25 zanlıdan 13'ü tutuklandı

Adana'da 2 kişinin öldürülmesi, 4 kişinin yaralanması ve birçok iş yerinin kurşunlanması olaylarını organize ettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, kasten öldürme ve yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarını işledikleri ve vatandaşlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları ileri sürülen "Baygaralar" isimli organize suç örgütüne yönelik 18 Eylül'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 13'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

Silahlı suç örgütüne yönelik, 18 Eylül'de düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmış, 4 kalaşnikof tüfek ile bu silahlara ait 8 şarjör, bir el bombası, 7 balistik yelek, 17 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 22 şarjör, 363 çeşitli çapta ve markada tabanca fişeği, 171 fişek, 20 av tüfeği fişeği ve 3 sahte kimlik ele geçirilmişti. Örgütün, 15 Mart'ta park halindeki aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cüneyt Aksüt ve 7 Nisan'da sokakta tabancalı saldırıda yaşamını yitiren Kemal Daş'a yönelik saldırıları organize ettiği öne sürülmüştü.

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