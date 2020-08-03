Adana'daki suç örgütü operasyonunun drone görüntüleri paylaşıldı

Adana'da, 6 şüphelinin tutuklandığı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonun drone görüntüleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 3 Temmuz'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin paylaşılan drone görüntülerinde, özel harekat polislerinin belirlenen adreslere baskın düzenlemesi yer alıyor.

Ekiplerin, şüphelileri gözaltına almasının da yansıdığı görüntüde, bir evin damında arama yapan polisin yere bırakılmış Türk bayrağını katlayıp götürmesi dikkati çekiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerine zorla el koydukları ve 30 suça karıştıkları ileri sürülen zanlıların yakalanması için 3 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 6'sı tutuklanmış, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

