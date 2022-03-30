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Adana'daki tefeci soruşturmasında dernek yöneticilerinin faizle para verdiği iddiası

30.03.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki tefeci soruşturmasında dernek yöneticilerinin faizle para verdiği iddiası

Adana'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi arasında bir derneğin Yüreğir ilçe yöneticilerinin de bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yapan 5 ayrı gruba yönelik dün düzenlenen operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, gözaltına alınan 22 şüpheli arasında Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı A.Ç, genel sekreter A.B, sayman A.B, sekreter İ.Y. ile kömür ve odun satışı yapan firma sahibi Y.Y’nin de bulunduğu belirtildi.

Dernek yöneticileri ile firma sahibinin birlikte harekete ederek ekonomik sıkıntı yaşayan dernek üyesi emeklilere kömür satışı yapmış gibi gösterip faizle borç verdiği ve maaş kartlarına el koyup verdikleri parayı tahsil ettikleri öne sürüldü.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 zanlının adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız iki tabanca, iki av tüfeği, dernek üyesi emeklilere ait çok sayıda maaş kesinti belgesi, 21 emekliye ait kimlik kartı, 28 boş emekli kimlik kartı, 10 kişiye ait kimlik fotokopisi, 143 yakacak teslimat makbuzu, önceki yıla ait kömür borç bilgileri bulunan çok sayıda evrak, 1000 lira tutarında senet, tapu senedi, 32 boş senet, farklı kişilere ait 133 banka ve kredi kartı, çok sayıda alacak notlarının bulunduğu defter ve dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.

Polis ekipleri, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

- Operasyon

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaparak 130 kişiyi mağdur edip yaklaşık 11 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 23 zanlıyı yakalamak için dün adreslerine operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, şüphelilerden 22’si yakalanmış, biri adresinde bulunamamıştı.

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