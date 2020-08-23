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Adana'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

ADANA HABERLERİ  | 23.08.2020 09:52 | Son Güncelleme

Adana'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Adana'daki 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Kameraya yansıyan ilk kazada kavşakta çarpışan iki otomobil savrularak, yol kenarındaki yayalara çarpıyor. Görüntüde kaldırıma savrulan vatandaşların bir süre yerden kalkamadığı görülüyor.

Kaydedilen ikinci kazada kavşaktan dönen otomobil, başka bir otomobilin yandan çarpması sonucu savruluyor ve yol kenarındaki iş yerine çarparak durabiliyor.

Son kazada ise trafik ışıklarından yan yana geçen bir otomobil ile zırhlı polis aracına sağdan gelen bir cip çarpıyor. Kazada 3 araçta da hasar meydana geliyor.

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