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Adana'dan Diyarbakır'a gelen kişi, annesini silahla yaraladı

06.09.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'dan Diyarbakır'a gelen kişi, annesini silahla yaraladı

DİYARBAKIR (AA) - Adana'dan geldiği Diyarbakır'da annesini tüfekle yaralayan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan H.T. (36) Diyarbakır'a gelerek annesinin merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evine yerleşti.

Bunun üzerine 17 yaşındaki Y.T. de Adana'dan gelerek anneannesinin evinde bulunan annesi H.T'ye tüfekle ateş açtı.

Yaralanan H.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Y.T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Y.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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