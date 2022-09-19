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Adana'dan Ukrayna'ya insani yardım malzemesi taşıyan tır gönderildi

19.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'dan Ukrayna'ya insani yardım malzemesi taşıyan tır gönderildi

Adana'dan, Türk Kızılay öncülüğünde hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan tır, Rusya'yla savaş halindeki Ukrayna'ya uğurlandı.

Türk Kızılay koordinesinde, Adana Gazipaşa Elit Lions Kulübünün desteğiyle hazırlanan gıda ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan tırın uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, törende, kulübe katkılarından dolayı teşekkür ederek yardımların süreceğini belirtti.

Törenin ardından tır, Ukrayna'ya gönderildi.

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