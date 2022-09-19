Adana'dan Ukrayna'ya insani yardım malzemesi taşıyan tır gönderildi

Adana'dan, Türk Kızılay öncülüğünde hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan tır, Rusya'yla savaş halindeki Ukrayna'ya uğurlandı.

Türk Kızılay koordinesinde, Adana Gazipaşa Elit Lions Kulübünün desteğiyle hazırlanan gıda ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan tırın uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, törende, kulübe katkılarından dolayı teşekkür ederek yardımların süreceğini belirtti.

Törenin ardından tır, Ukrayna'ya gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz