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Adana'dan üniversite öğrencileri "Umut Işığı" adlı dron projesiyle TEKNOFEST'te yarışacak

29.08.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri, "Umut Işığı" adını verdikleri dron ile olası depremlerde yaşanabilecek elektrik kesintilerinde ışık problemini çözmeyi hedefliyor.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında yarışmak üzere bir araya gelen 30 öğrenci, depremler sonucu yaşanan elektrik kesintilerinden kaynaklı ışık problemini çözebilmek amacıyla dron tasarlamaya karar verdi.

Adana Gençlik Merkezi çatısı altında KAAN Teknoloji Kulübü adıyla çalışmalarına başlayan ekip, "Umut Işığı" adını verdikleri dron projesi hazırladı.

Otonom uçuş özelliğiyle algıladığı enkazın üstünde durarak yer işaretlemesi yapacak dron, aynı zamanda altına yerleştirilen aydınlatma sayesinde enkazda çalışan kişilere ışık kaynağı olacak.

TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda başarılı olan KAAN Teknoloji Kulübü üyeleri, 30 Ağustos-3 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek TEKNOFEST'te "Afet Yönetim Teknolojileri" kategorisinde hazırladıkları projeyi jüriye sunacak.

Proje Koordinatörü Görkem Kemal Ermurat, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmeleri üzerine okul arkadaşlarıyla proje geliştirmeye karar verdiklerini söyledi.

TEKNOFEST'e yaptıkları başvurunun ardından çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Ermurat, şöyle konuştu:

"Maalesef hepimiz bir deprem süreci yaşadık. Bu süreçte elektrik kesintilerinden dolayın enkaz altında kalan insanların ışığa ulaşamadığını gördük. Tasarladığımız dronun amacı, yukarıdan ışık tutarak altındaki enkazı aydınlatmak. Bunun uçuş süresi çok azdı ancak yaptığımız araştırmaların ardından hibrit motor sayesinde bu uçuş süresini yaklaşık 9 kat arttırabileceğimizi keşfettik. Yarışmada finale kaldık. Ankara Etimesgut Havalimanı'nda bu dronumuzun sunumunu gerçekleştireceğiz."

PROJEYE DESTEK ALIP DRONU GELİŞTİRMEYİ PLANLIYORLAR

TEKNOFEST'te "ön kuluçka" programına başvurarak fikir halindeki dronlarını ispatlamak ve maddi kaynak sağlamak istediklerini belirten Ermurat, "Afet Yönetim Teknolojileri kategorisinde teorik bir bilgi isteniyor. Fikrimizi öncelikle ekibe, hakemlere ve orada bulunan büyük şirket sahiplerine sunuyoruz. Beğenildikten ve yatırım aldıktan sonra bu dron geliştirilip bütün ekipmanları takılarak sonrasında gerçek bir cihaza dönüşebiliyor. Bizim hedefimiz de bu yönde." dedi.

Ekip üyelerinden Kadriye Nur Tekeoğlu da insanların yararına olacak bir projede çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Şiar Tunçdemir, projenin gerçekleşmesi halinde daha da geliştirilebileceğini kaydetti.

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