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Adanalı balıkçılar yeni av sezonuna umutla hazırlanıyor

10.09.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu: -"Geçen sene balıkçılarımız güzel kazanç elde ettiler bu sene de umutluyuz. Çok bereketli bir sezon olacağına inanıyoruz"

ÖMER FANSA - Adana'da balıkçılar, 15 Eylül’de başlayacak olan deniz avlanma sezonunu umutla bekliyor.

Akdeniz’de hava sıcaklığının balıkların büyüklüğüne olumsuz etkisini azaltmak için Adana sahillerinde diğer bölgelerden daha geç başlayacak olan avlanma sezonu için Çukurovalı balıkçılar hazırlıklarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Karataş ilçesinde denizde gırgır ve trol avı yapan balıkçılar, sezonun kapandığı 15 Nisan'dan itibaren teknelerini sudan çıkartıp bakımlarını yapıyor.

Teknelerin yanı sıra zarar görmüş ağlar ve ağları çeken yapılar tamir edilirken, balıkçılar sezon öncesi son hazırlıklarını gözden geçirerek umutla sezonun açılmasını bekliyor.

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, AA muhabirine, Adana, Mersin, Hatay balıkçıları olarak bu bölgede yüksek hava sıcaklığının balığın büyümesini geciktirmesi ve avlanmayı zorlaştırması nedeniyle diğer bölgelerden farklı şekilde 1 Eylül yerine 15 Eylül'de sezonu açacaklarını belirtti.

İlçelerinde 250 balıkçı teknesi olduğunu ifade eden Safsoylu, "Bunlardan 150 tanesi yasağa tabi olan trol ve gırgır avı yapmaktadır. Diğer teknelerimiz ise hafif avcılık denilen uzatma, fanyalı ağları kullanıyor. Trol ve gırgır av sezonu 15 Nisan - 15 Eylül'ü kapsıyor. Diğer geleneksel uzatma ağlarıyla ise balıkçılar, yasağa tabi olmadan sezon boyunca avcılık yapmaktadırlar." dedi.

Üye sayılarıyla Akdeniz'in en yoğun balıkçı filolarından birisine sahip olduklarını ifade eden Safsoylu, şunları söyledi:

"Balıkçılarımızın sezona yaklaşırken büyük, hummalı bir çalışması var. Sezon kapalıyken teknelerimizi bakıma aldık, tamir ettik, sonra suya indirdik. Sonrasında ağlarımızı onardık. Balıkçılar olarak 2021-2022 av sezonunda bol bereketli bir sezon bekliyoruz. Allah’a çok şükür denizlerimiz iyi, verimli. Geçen sene balıkçılarımız güzel kazanç elde ettiler bu sene de umutluyuz. Çok bereketli bir sezon olacağına inanıyoruz. Avladığımız barbun, gümüş, mercan, dil balığı, karides, kalamar, sübye, lagos tüm bu ürünler ekonomimizi canlandırmaya sebeptir."

- "Aşağı yukarı her sene aynı balığı alabiliyoruz"

Yaklaşık 20 yıldır trolle balık avcılığı yapan Muhsin Kumlu da hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "Yeni dönem sezondan umutluyuz. Bizim balık oranlarıyla ilgili bir sıkıntımız yok. Aşağı yukarı her sene aynı balığı alabiliyoruz. Ama masraflarımız çok ağır. İnşallah iyi bir sezon olur. Biz de kazanırız, bizden dolayı karadaki insanlar da kazanır. Herkes mutlu olur inşallah." dedi.

Yunus Kayışlı da yaklaşık 15 yıldır trol avcılığı yaptığını belirtti.

Geçen yıl teknesindeki arızalar nedeniyle sezondan tam verim alamadıklarını ifade eden Kayışlı, "Umarım bu sene sezon iyi geçer. Biz iyi geçmesini bekliyoruz. Beklentilerimiz yüksek. İnşallah iyi olur. Geçen yıl balık da iyiydi, fiyatlar da idare ediyordu. Ama bu sene biraz daha iyi olmasını umut ediyoruz. Beklentilerin daha yüksek olması lazım. Çünkü hayat gittikçe zorlaşıyor." dedi.

Cengiz Kumlu da 15 Nisan'da yasak başlayınca serbest olan uzatma ağlarla balık avcılığına devam ettiğini belirtti.

Sezonun açılmasını beklediklerini ifade eden Kumlu, "Şu an sezona hazırlık yapıyoruz. Vincimizi taktık, direklerimizi hazırlıyoruz. Telimizi hazırlıyoruz. Ağlarımızı yaptık. O şekilde hazırlanıyoruz. Kısmet olursa ayın 15’inde sezonu açacağız. Av sezonundan çok umutluyuz. İnşallah umutlarımız da dilediğimiz gibi olur. Çünkü bu 5 aylık sürede balığın iyi korunduğunu, iyi büyüdüğünü hissediyoruz. Daha doğrusu serbest avda yakaladığımız balıklardan biliyoruz." dedi.

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