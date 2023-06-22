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Adanalı çocuklar Dünya Çocuk Fitness Cimnastik Şampiyonasından derecelerle döndü

22.06.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanalı 3 çocuk, Dünya Çocuk Fitness Cimnastik Şampiyonasından derecelerle döndü.

Adanalı çocuklar Dünya Çocuk Fitness Cimnastik Şampiyonasından derecelerle döndü

Çocuklardan biri dünya 5’incisi, biri dünya 6’ncısı ve bir diğeri de dünya 8’incisi oldu.

Geçtiğimiz hafta 2023 Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Dünya Çocuk Fitness Şampiyonası Sırbistan’da gerçekleşti. Şampiyonada Kazım Çınar Uludaş 10-11 yaş kategorisinde dünya 5’incisi, Yaz Doğan 7 yaş kategorisinde dünya 6’ncısı, Derin Ece Yörenç de 9 yaş kategorisinde dünya 8’incisi oldu.

Çocukların antrenörü Özgür Uludaş, "Bu yarışma için uzun zamandır hazırlanıyoruz. Çocuklarımız çok güzel bir başarı aldılar. İnşallah bundan sonra daha iyi sonuçlar alıp Türk Bayrağımızı gittiğimiz her ülkede dalgalandıracağız. Çok yetenekli çocuklarımız var. Gerekli altyapı olanakları sağlandığı takdirde birçok çocuğumuz dünya şampiyonluğu dereceleri elde edecektir. Buna inanıyoruz" dedi.


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