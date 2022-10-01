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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

01.10.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü.

Eskikabasakal Mahallesi'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dekarlık alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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yangın Adana Kozan

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Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Cumartesi

Nesli Eczanesi
Seyhan
Doğa Eczanesi
Seyhan
Badem Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
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İstanbulluoğlu Eczanesi
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