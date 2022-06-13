Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı, evleri su bastı

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak sebebiyle derenin taşması sonucu evleri su bastı, bazı araçlar suda sürüklendi.

Kozan ilçesinde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran yağış nedeniyle Düzağaç Mahallesi'ndeki dere taştı.

Derenin taşması sonucu bazı evler ve belediyeye ait mesire alanını su bastı, araçlar suda sürüklendi.

Bölgede mahsur kalan kişiler kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Kozan Belediyesi ekipleri, su basan bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

Öte yandan Adana merkezinde de su taşkını yaşanan Devlet Bahçeli Bulvarı'nda mahsur kalan araç, itfaiye görevlilerince itilerek kurtarıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.



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