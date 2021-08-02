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Adana'nın Kozan ilçesinde yangından zarar gören besicilere 7 büyükbaş verildi

02.08.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde yangından zarar gören besicilere 7 büyükbaş verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınında hayvanları telef olan ve ahırları zarar görenlere destekte bulunuldu.

Kızlarsekisi Mahallesi'nde, 28 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın da etkisiyle İmamoğlu ile Karaisalı ilçelerine de sıçrayan yangında zararı oluşanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Adana Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangında 7 hayvanın telef olduğu Kızlarsekisi Mahallesi'nde, besicilere toplamda 7 büyükbaş verdi, saman yardımı yaptı.

Yangında zarar gören vatandaşlar, yaraların hızlı şekilde sarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kozan ilçesinde 28 Temmuz'da orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın İmamoğlu ile Karaisalı ilçelerine de sıçramıştı. Yangın, 31 Temmuz'da kontrol altına alınmıştı.

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