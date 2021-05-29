Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Akdam Mahallesi Karafakılılar mevkisinde ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmasına 35 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 1 greyder ve 150 orman personeli katıldı.

Yaklaşık 1 hektar alanda zarara yol açan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.



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