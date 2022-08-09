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Adana'nın mavi yengeci Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor

09.08.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentten yılda yaklaşık 100 ton mavi yengeç ihraç edilirken kilogramı 10-12 avrodan alıcı buluyor - En fazla mavi yengeç ihracatı, Çin, Almanya, İngiltere ve İtalya'ya yapılıyor

OZAN EFEOĞLU - Adana'da lagünlerden çıkarılan mavi yengeç, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor.

Bölge balıkçılarının yakaladığı, rengi ve boyutuyla dikkati çeken mavi yengeç, yurt içindeki çok sayıda otel ve restoranın yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Balıkçılar, Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan, Ağyatan ve Tuzla lagünlerinden yakaladıkları mavi yengeçleri ihracatçı firmalara satıyor.

Yılda ortalama 100 ton ihraç edilen mavi yengeç, kilogramı 10-12 avrodan alıcı buluyor.

- Mavi yengeç festivalle tanıtılıyor

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, AA muhabirine, ilçenin mavi yengecin en önemli üreme alanlarından olduğunu söyledi.

Mavi yengecin Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde "yüksek sosyete ürünü" olarak satıldığını anlatan Topuz, "Mavi yengeç, son yıllarda yurt dışına yapılan ihraçlarla kendisini duyurdu ve kanıtlamaya başladı. Daha önceleri böcek olarak nitelendiriliyordu." dedi.

Topuz, mavi yengecin besin değerinin de çok yüksek olduğunu ifade ederek, son dönemde Uzak Doğu ve Avrupa'daki birçok ülkeye mavi yengeç ihracatı yapıldığını belirtti. Topuz, şöyle devam etti:

"Mavi yengeç, üç lagünden yıllık ortalama 100-150 ton çıkartılıyor. Karataş'a ekonomik katma değer sağlayacağına ve markalaşacağına inandığım için bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivalimizle mavi yengeci ve Karataş'ımızı dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz."

- "Doğal tuzlu bir tadı var"

Bölgeden yakalanan mavi yengeci ihraç eden Murat Kumlu da "Çin'de Guangzhou, Şanghay, Hong Kong'a ve Avrupa'da da Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere gönderiyoruz. Amerika'dan talep alıyoruz. ." diye konuştu.

Mavi yengecin lezzetiyle ön plana çıktığını belirten Kumlu, "Kendinden doğal tuzlu bir tadı var ama çok lezzetlidir. Karidesten bile lezzetli diyebiliriz. Karides sevenler mavi yengeci daha çok beğenir." ifadesini kullandı.

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Adana mavi yengeç

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