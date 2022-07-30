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Adana'nın serinleten sokak lezzeti: "acılı ayran"

30.07.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayrancı Servet Özkaya: - "Önce normal ayran gibi yapıyorum daha sonra içerisine taze acı biber ve salatalık doğruyorum, kekik ve çeşitli baharatlarla sabaha kadar bekletiyorum. Sabah da süzerek tezgahın yolunu tutuyorum" - Ayrancı Feyzi Güven: - "Buradan ayran içen birisi mutlaka sonraki gün tekrar gelir ve yanında da mutlaka birisini getirir, acılı ayranımızı tattırır"

OZAN EFEOĞLU - Adana'nın serinleten lezzeti el yapımı "acılı ayran", vazgeçilmez sokak lezzetleri arasına girerek çevre illerden de ilgi görmeye başladı.

Adana'nın kavurucu sıcaklarının serinleten içeceği acılı ayran, kentin birçok yerinde bulunan seyyar tezgahlarda satılıyor.

Ev yapımı yoğurt, çeşitli baharatlar ve acı biberin harmanlanmasıyla yapılan acılı ayran, 1 gün dinlendirildikten sonra buz dolu kaplarda tezgaha çıkarılıyor.

Vatandaşın özellikle sabah kahvaltılarında tercih ettiği acılı ayran, en çok Adana'ya özgü simitle tüketiliyor.

- "Acılı ayran yoğun ilgi görüyor"

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yaklaşık 40 yıldır seyyar tezgahta acılı ayran satan Servet Özkaya (60), AA muhabirine, işini severek yaptığını söyledi.

Ayran mesaisinin bir önceki günden başladığını anlatan Özkaya, şöyle devam etti:

"Önce normal ayran gibi yapıyorum daha sonra içerisine taze acı biber ve salatalık doğruyorum, kekik ve çeşitli baharatlarla sabaha kadar bekletiyorum. Sabah da süzerek tezgahın yolunu tutuyorum. Acılı ayran yoğun ilgi görüyor. Müşterilerimde severek içiyor."

Özkaya, günde ortalama 400 bardak acılı ayran sattığını ve bu lezzeti daha çok gençlerin tercih ettiğini belirtti.

Yıllardır gelen sabit müşterilerinin olduğunu dile getiren Özkaya, "Ben 40 yıldır buradayım ekmek de yiyorum çok şükür. 60 yaşındayım hala ayaktayım çünkü işimi severek, aşkla yapıyorum. Ayranımı içmeye Hatay, İstanbul, Gaziantep gibi şehirlerden gelenler oluyor. Burada bu ayranı içenler yakınlarına anlatıyor. Duyanlar çevre illerden buraya ayran içmeye geliyor." dedi.

- "Yoğurduğumuzu kendimiz mayalıyoruz"

Sabancı Merkez Camisi yanında 16 yıldır acılı ayran satan Feyzi Güven ise küçük yaşlarda evde kendisi için acılı ayran yapıp içmeye başladığını ifade etti.

Evde yaptığı acılı ayranı çevresindekilerin de beğenmesi üzerine satmaya karar verdiğine dikkati çeken Güven, "Yoğurduğumuzu kendimiz mayalıyoruz. Marketlerde satılan hazır yoğurdu kullanmıyoruz. Ayranım şişkinlik yapmıyor, ağızda kesinlikle acı tat bırakmaz. Acıyı sadece genzinizde hissedersiniz. Buradan ayran içen birisi mutlaka sonraki gün tekrar gelir ve yanında da mutlaka birisini getirir, acılı ayranımızı tattırır." diye konuştu.

Güven, şehir dışından gelen ve ayranın tadına bakan müşterilerinin de memleketlerine dönerken mutlaka ayrandan litreyle satın aldıklarını söyledi.

Ayranın buzdolabında en fazla bir hafta dayanacağını vurgulayan Güven, bu lezzeti tatmak isteyenleri Adana'ya beklediklerini belirtti.

Acılı ayranın müdavimlerinden esnaf Remzi Demir de bu içeceği genellikle sabah kahvaltılarında simitle beraber tükettiğini belirtti.

Çocukluğundan beri buraya geldiğini bildiren Demir, "Her gün ayranını içerim, çok güzel ve lezzetli." ifadesini kullandı.

Müşterilerden Cengizhan Toroğlu ise öğlen yemeklerinde mutlaka acılı ayran tercih ettiğini dile getirdi.

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Adana acı acılı ayran

Adana Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:35
Öğle
12:50
İkindi
16:39
Akşam
19:55
Yatsı
21:24

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