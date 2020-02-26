Adanaspor 0 - 1 Cesar Grup Ümraniyespor
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Burak Cansız
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Ahmet Dereli (Dk. 76 Utku Şen), Eren Keleş, Mehmet Sedef, Uğurcan Yazğılı, Bagayoko, Diop (Dk. 80 Hakan Barış), Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Savaş Polat (Dk. 46 Roni), Eze
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Nouri (Dk. 82 Timur Temeltaş), Bahadır Taşdelen (Dk. 67 Gomis), Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert (Dk. 90 Mücahit Can Akçay), Glumac, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal
Gol: Dk. 34 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 62 Eren Keleş (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Diop, Dk. 44 Hakan Çinemre (Adanaspor), Dk. 33 Gökhan Süzen, 90+1 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)
(AA)
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