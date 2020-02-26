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Adanaspor 0 - 1 Cesar Grup Ümraniyespor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 26.02.2020 21:31 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yendi.

Adanaspor 0 - 1 Cesar Grup Ümraniyespor

Adanaspor 0 - 1 Cesar Grup Ümraniyespor

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Burak Cansız

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Ahmet Dereli (Dk. 76 Utku Şen), Eren Keleş, Mehmet Sedef, Uğurcan Yazğılı, Bagayoko, Diop (Dk. 80 Hakan Barış), Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Savaş Polat (Dk. 46 Roni), Eze
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Nouri (Dk. 82 Timur Temeltaş), Bahadır Taşdelen (Dk. 67 Gomis), Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert (Dk. 90 Mücahit Can Akçay), Glumac, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal

Gol: Dk. 34 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 62 Eren Keleş (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Diop, Dk. 44 Hakan Çinemre (Adanaspor), Dk. 33 Gökhan Süzen, 90+1 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
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