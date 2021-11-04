YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adanaspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

04.11.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Sait Karafırtınalar: - "Analizlerimizi iyi yapıp, oradan kazanarak dönmek istiyoruz"

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak Adanaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlılar, Çatalan Tesisi'nde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

Sakatlığı süren Yohan Roche idmana katılmadı.

Teknik direktör Karafırtınalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında Altınordu'yu 1-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Balıkesirspor maçının hazırlıklarını değerlendiren Karafırtınalar, "İçeride top kullanma yüzdeleri çok fazla. Attıkları kornerler çok fazla. Kaybedebiliyorlar ama mücadeleyi bırakmıyorlar. O takımda daha önce play-off oynamış 4-5 oyuncu var. Hiçbir zaman hafife alınacak bir takım değil. Kolay bir maç olmayacak. Belki onların da kırılma maçlarından bir tanesi olacak. Bizim karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyorlar. Ben ligin en zor maçı olarak görüyorum. Oyuncularıma da bu şekilde empoze ediyorum. Analizlerimizi iyi yapıp, oradan kazanarak dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda az gol yemelerine ilişkin soruya Karafırtınalar, "Ön taraftaki oyuncuların da savunmaya katkı yapmasıyla, bütünlük sağlandı ama yine zaman zaman pozisyonlar veriyoruz. Bu tamamen hallolmuş bir durum değil. Bunun üzerinde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER"Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz""Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz"
Adana'da yakalanan 120 düzensiz göçmen sınır dışı edilecekAdana'da yakalanan 120 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
Anahtar Kelimeler:
Adanaspor Adana

Adana Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
05:38
Sabah
07:00
Öğle
12:27
İkindi
15:20
Akşam
17:45
Yatsı
19:01

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Nida Eczanesi
Seyhan
Yağmur Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Takadaş Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Şencan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.