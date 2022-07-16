Adanaspor, Burak Can Çamoğlu'nu kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Burak Can Çamoğlu ile sözleşme imzaladı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Vekili Furkan Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen ve son olarak Atakaş Hatayspor'da forma giyen 25 yaşındaki Burak Can Çamoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
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