Adanaspor, Emre Kaplan'ı kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Medipol Başakşehir'den genç sol bek Emre Kaplan'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir forması giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Emre Kaplan ile bir yıllığına kiralık olarak anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
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