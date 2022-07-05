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Adanaspor, Emre Kaplan'ı kiraladı

05.07.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, Emre Kaplan'ı kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Medipol Başakşehir'den genç sol bek Emre Kaplan'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir forması giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Emre Kaplan ile bir yıllığına kiralık olarak anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

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