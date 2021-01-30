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Adanaspor-Eskişehirspor maçının ardından

30.01.2021 18:53 | Son Güncelleme:
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Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar: "Bu maç bize gelecek haftalarda ofansif anlamda biraz daha iyi olmamız, gol yememizi engellemek için çalışmalar yapmamız gerektiğini anlattı, gösterdi" - Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Yasin Söğüt: "Mücadelenin içerisinde kalmak istedik. Pozisyonlara da girdik, iki gol attık. Üçüncü bölgelerde biraz daha becerikli olsaydık daha fazlasını da atabilirdik"

TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 5-2 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Emrah Bayraktar, bu maçın kendilerine gelecek haftalarda ofansif anlamda biraz daha iyi olmaları, gol yemelerini engellemek için çalışmalar yapmaları gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Bayraktar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikten 3 gün sonra ilk lig maçına çıktıklarını kaydetti.

Maçtan önce Eskişehirspor'un sıralamadaki yerine bakılmadan gerekli önemin gösterilmesi gerektiğini söylediğini aktaran Bayraktar, şunları ifade etti:

"Eskişehirspor ligde dikkat etmediğiniz zaman, maçı önemsemediğiniz zaman farklı sonuçlar alabilen bir ekip. Bu üç gün gibi kısa sürede her şeyin üzerine eğilemeyeceğimiz ve biraz da rakibimizin durumundan kaynaklı olarak ağırlıklı olarak defansif aksiyonlarla ilgili ne yapacağımız üzerinde çalıştık. Bu maç bize gelecek haftalarda ofansif anlamda biraz daha iyi olmamız, gol yememizi engellemek için çalışmalar yapmamız gerektiğini anlattı, gösterdi. Bu maçtan çıkartacağımız ders de bu oldu."

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Yasin Söğüt ise ilk yarım saatlik dilimde yedikleri gollerden sonra oyuncularını ikaz etmesine rağmen oyundan çabuk koptuklarını belirtti.

Maçın devamında oyunda kalmaya çalıştıklarını ifade eden Söğüt, "Belki biraz başardık ama bunu çok fazla ön tarafa doğru götüremedik. Mücadelenin içerisinde kalmak istedik. Pozisyonlara da girdik, iki gol attık. Üçüncü bölgelerde biraz daha becerikli olsaydık daha fazlasını da atabilirdik. Olmadı, bu böyle bitti." diye konuştu.

Söğüt, hakemlerin, takımların sıralamadaki yerlerine bakmadan maçları adil olarak yönetmelerini istedi.

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