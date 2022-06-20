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Adanaspor, kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ı transfer etti

20.06.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ı transfer etti

Adanaspor, kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Çorum FK'den kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ı renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak TFF 2. Lig takımlarından Çorum FK forması giyen 28 yaşındaki kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

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