Adanaspor, kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Çorum FK'den kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ı renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak TFF 2. Lig takımlarından Çorum FK forması giyen 28 yaşındaki kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.



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