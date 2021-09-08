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Adanaspor, kanat oyuncusu Orkan Çınar'ı transfer etti

08.09.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, kanat oyuncusu Orkan Çınar'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, sağ kanat oyuncusu Orkan Çınar'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllığına anlaşıldığı bildirildi.

Orkan Çınar daha önce Ankaragücü forması giymişti.

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