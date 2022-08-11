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Adanaspor, Lamin Jallow'u kadrosuna kattı

11.08.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, Lamin Jallow'u kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, İtalya'nın LR Vicenza takımından forvet Lamin Jallow'u transfer etti.

Turuncu-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, Başkan Vekili Furkan Akgün ile İstanbul'da bir araya gelen 26 yaşındaki santrafor Lamin Jallow ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Gambiya A Milli Takımı'nda da forma giyen forvetin camiaya hayırlı olması dilendi.

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