Adanaspor, orta saha oyuncusu Cem Özdemir'i transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, orta saha oyuncusu Cem Özdemir'i kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllığına anlaşıldığı bildirildi.

Kariyerinde daha önce de Adanaspor forması giyen Cem, son olarak Fethiyespor'da görev yapmıştı.



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