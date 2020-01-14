Adanaspor, Senegalli futbolcu Amidou Diop'u transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Senegalli orta saha oyuncusu Amidou Diop'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Diop, takımla çalışmalara katılacak.

