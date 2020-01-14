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  4. Adanaspor, Senegalli futbolcu Amidou Diop'u transfer etti

Adanaspor, Senegalli futbolcu Amidou Diop'u transfer etti

ADANA HABERLERİ  | 14.01.2020 13:18 | Son Güncelleme

Adanaspor, Senegalli futbolcu Amidou Diop'u transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Senegalli orta saha oyuncusu Amidou Diop'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Diop, takımla çalışmalara katılacak.

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