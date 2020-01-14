Adanaspor, Senegalli futbolcu Amidou Diop'u transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Senegalli orta saha oyuncusu Amidou Diop'u renklerine ba\u011flad\u0131.\nKul\u00fcpten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, turuncu-beyazl\u0131lar, 27 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu ile 1,5 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131.\nDiop, tak\u0131mla \u00e7al\u0131\u015fmalara kat\u0131lacak.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u00dcnl\u00fc oyuncu sosyal medyay\u0131 sallad\u0131!AKAMDER\u2019de "M\u00fcteahhitlik Yasas\u0131" konu\u015fulduAdana B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Meclisinde gergin anlar
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