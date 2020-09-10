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Adanaspor Teknik Direktörü Akyel: "Hedefimiz her zaman yukarılara oynamak"

ADANA HABERLERİ  | 10.09.2020 20:12 | Son Güncelleme

''Mücadeleci bir takım oluşturup Adanaspor taraftarını memnun etmeye çalışacağız"

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un teknik direktörü Fatih Akyel, hedeflerinin her zaman yukarılara oynamak olduğunu söyledi.

Akyel, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Adanaspor taraftarını memnun etmek için çalışacaklarını dile getirdi.

Adanaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Akyel, "Burası Türkiye'nin bilinen büyük bir camiası. Biz de burada teknik anlamda bu camia için her şeyi yapmaya çalışacağız. Kolay bir camia değil zor bir camia, zorluğu da büyüklüğünden geliyor." diye konuştu.

Oyuncularının lige hazır olduğunu vurgulayan Akyel, takıma bir iki transfer daha yapmayı düşündüklerini ifade etti.

Futbolcuların çok hevesli ve heyecanlı olduğunu aktaran Akyel, "Çok kısa bir zaman var önümüzde. Bir an önce maçlarımıza çıkacağız ve en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Toparlanma sürecimiz olacak. Biz de hoca ekibi olarak yeniyiz. İnşallah hep beraber birlik olup Adanaspor için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

Ekip oyunu oynamak istiyoruz." diyen Akyel şöyle devam etti:

"Hedefimiz her zaman yukarılara oynamak. Geçen sene kötü bir sezon geçirilmiş. Biz bir daha böyle kötülükler yaşamak istemiyoruz. Hedefimiz yukarısı, çok aşağıları kesinlikle düşünmüyoruz. Mücadeleci bir takım oluşturup Adanaspor taraftarını memnun etmeye çalışacağız."

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