Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın'dan son hafta maçı yorumu:

Geçen sezon bitime 3 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ancak 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırılmasının ardından TFF 1. Lig'de mücadele etmeyi sürdüren Akdeniz ekibi, normal sezonun son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

O süreçte, oyuncularda maç kazanamamanın verdiği güvensizliği gördüğünü anlatan Arın, sürekli futbolcuları motive etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Arın, "Kazandığımız Boluspor ve Akhisarspor maçlarından sonra küme düşme sınırındaki Akhisarspor'la aramızdaki 9 puanlık farkın kapanması çok büyük bir mucizeydi. Her şeye rağmen bu ligde kaldık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Adanaspor'a hiçbir zaman laf getirmeden mücadele ettik"

Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini aktaran Arın, şunları kaydetti:

"Yılport Samsunspor karşılaşması, bizim için prestij maçı. Adanaspor, marka değeri yüksek bir takım. Biz bugüne kadar Adanaspor'a hiçbir zaman laf getirmeden mücadele ettik. Kim oynuyorsa oynasın görev verdiğim bütün oyuncular Adanaspor formasını sahada en iyi şekilde temsil etmeye çalışır. Takımlardan biri şampiyon olacak. Hangisi şampiyon olursa biz tebrik edeceğiz, alkışlayacağız. Ligde kalmayı garantiledikten sonra tamamen gençleri oynatmak istiyordum. Son 2-3 haftada genç oyuncuları kullandık. Son maçta Yılport Samsunspor ile oynamasak tamamen genç takımla sahaya çıkmayı düşünüyorduk. Rakibi ve diğer takımları ilgilendirmesi açısından biraz daha duyarlı davranacağız. Gençlerin sayısını biraz daha azaltacağız ama kadromuzdaki tamamlayıcıların hepsi gençlerden olacak."