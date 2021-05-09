Adanaspor-Yılport Samsunspor maçının ardından

"Biz de Süper Lig hayalimizi 25 Mayıs'a kadar ertelemek zorunda kaldık. Oyuncularımıza da söyledim. Aldığımız puan 70. Birçok insana göre başarısız görünüyoruz ama ligi şampiyon bitirenle de aynı puandayız. Dolayısıyla başarısızız diyemeyiz. Sadece bugün itibarıyla Süper Lig'e çıkamadık. Ben oyuncularımıza, başkanımıza, yönetimimize ve taraftarımıza sonuna kadar inanıyorum ve güveniyorum. Onlar da inansınlar. Bu takım Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkacak."

Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazanmanın ve 70 puana ulaşmanın kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Adanaspor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "İnşallah önce Altınordu ile oynayacağımız maçları iyi oynayıp, daha sonra da play-off finalinde iyi bir performans ortaya koyarak, Süper Lig'e çıkacağız." dedi.

"İnşallah önce Altınordu ile oynayacağımız maçları iyi oynayıp, daha sonra da play-off finalinde iyi bir performans ortaya koyarak Süper Lig'e çıkacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Son dönemde futbol adına yaşananları güzel ülkem hak etmiyor. Bu futbol düzeninde, kirlenmiş futbol düzeninde temiz kalabilmek de aslında şampiyonluktan daha değerli. Biz Allah'a şükür bunu yaptık. Tertemiz dürüst bir şekilde maçlarımızı oynadık ve sonunda ortaya çıkan sonuca rıza gösterdik. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreci çok iyi geçirip, Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaracağız. Buna yürekten inanıyorum."

- Eyüp Arın: "Şampiyon olan takımları tebrik ediyorum"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın da sözlerine tüm kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak başladı.

Samsunspor karşılaşmasının kendileri için prestij maçı olduğunu belirten Arın, şunları kaydetti:

"4 hafta önce kazandığımız maçtan sonra kendi planlarımızı yavaş yavaş yapmaya başlamıştık. Son maçımızda genç oyuncularımızdan kurulu bir takımla sahaya çıkmak istemiştik. Bu maçın önemini düşündüğümüz için araya 4-5 ağabey koyarak sahaya çıktık. Genç oyuncuların değerlendirmesini yapacağımız müsabakaydı. Futbol adına alacağımız veriler önemliydi. Sahada mücadele eden her iki takım oyuncularını da kutluyorum. Şampiyon olan takımları tebrik ediyorum, play-off'a kalan takımlara başarılar diliyorum. Küme düşen takımlara da geçmiş olsun. Bir sezonu sevabıyla günahıyla bitirdik."

