Adanaspor, Yohan Roche'yi transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, stoper Yohan Roche'yi renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Beninli oyuncunun 2 yıl süreyle kadroya dahil edildiği belirtildi.

Yohan Roche daha önce Fransa 2. Lig ekibi Rodez'de forma giymişti.



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