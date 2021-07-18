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Adanaspor, Yohan Roche'yi transfer etti

18.07.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, Yohan Roche'yi transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, stoper Yohan Roche'yi renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Beninli oyuncunun 2 yıl süreyle kadroya dahil edildiği belirtildi.

Yohan Roche daha önce Fransa 2. Lig ekibi Rodez'de forma giymişti.

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