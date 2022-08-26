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Adanaspor'da transfer çalışmaları sürüyor

26.08.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berkan Fırat ile sözleşme yenilenirken, Trabzonspor'dan Hakan Yeşil kiralık olarak kadroya dahil edildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, oyuncusu Berkan Fırat ile sözleşme yenilerken, Trabzonspor'dan Hakan Yeşil'i de kiralık olarak transfer etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Trabzonspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Yeşil ile anlaşma sağlandığı ve genç oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca geçen sezon Adanaspor forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Fırat ile de 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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