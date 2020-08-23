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Adana’ya yapılacak yatırımlarda yeni dönem başlıyor

ADANA HABERLERİ  | 23.08.2020 11:14 | Son Güncelleme

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile bölgedeki yatırımlarda yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.Başkan Menevşe, Adana’ya yapılacak yatırımlar için yeni bir dönemin başladığını belirterek; “Bu kararla Adana’ya yapılacak olan yatırımların önü daha fazla açılacaktır.

Adana’ya yapılacak yatırımlarda yeni dönem başlıyor

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile bölgedeki yatırımlarda yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.
Başkan Menevşe, Adana’ya yapılacak yatırımlar için yeni bir dönemin başladığını belirterek; “Bu kararla Adana’ya yapılacak olan yatırımların önü daha fazla açılacaktır. Adana aslında köklü bir sanayi geçmişine sahip ve Türkiye’de sanayileşmiş ilk kentler arasında yer alıyor. Zaman içerisinde Adana, yatırımlar açısından ivme kaybetmiş olsa da, son dönemlerde gerek devletimizin gerek valiliğimizin ve gerekse odalar ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde yaptıkları çalışmalar, Adana’nın her zaman cazibe merkezi olarak görülmesini sağlamıştır” dedi.
Başkan Menevşe, Adana’nın; coğrafi konumu, doğal kaynakları, iklimi, yetişmiş insan gücü, ulaşım ve lojistik imkânlarıyla tam bir yatırım kenti olduğunu vurguladı.
Söz konusu kararla 2021 yılı itibariyle Adana’ya yapılacak yatırımların bundan böyle “3’üncü Bölge” kategorisinde teşvikten faydalandırılacağını kaydeden Atila Menevşe, sözlerine şöyle devam etti:
“3’üncü Bölge kapsamında Adana’mıza yatırım yapacak olan yatırımcılara; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz veya kar payı desteği, gelir vergisi stopajı desteğinde sağlanan avantajların oranı artmış olacaktır. Bu da Adana ve ilçelerinde yatırımı daha da cazip hale getirecektir.”
Menevşe; yatırımların OSB içerisinde veya Yumurtalık, İmamoğlu, Karataş, Karaisalı, Tufanbeyli, Aladağ, Feke ve Saimbeyli ilçelerinden herhangi birinde yapılması durumunda ise 4’üncü Bölge kategorisinden değerlendirileceğini ve çok daha avantajlı teşviklerin sunulacağını ifade etti.
ATO Başkanı Atila Menevşe, alınan kararların Adana’ya hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

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