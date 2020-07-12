YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana’ya yeni festival: "Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali"

Adana’ya yeni festival: "Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali"

ADANA HABERLERİ  | 12.07.2020 09:22 | Son Güncelleme

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova’yı kültür ve sanat kenti yapmak istediklerini, bu konuda gençlerden önemli destek beklediklerini söyledi.Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı’nda gitar kursuna devam eden gençleri ziyaret eden Başkan Soner Çetin, gençlerle sohbet etti, belediyeden beklentilerini dinledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova’yı kültür ve sanat kenti yapmak istediklerini, bu konuda gençlerden önemli destek beklediklerini söyledi.
Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı’nda gitar kursuna devam eden gençleri ziyaret eden Başkan Soner Çetin, gençlerle sohbet etti, belediyeden beklentilerini dinledi. Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı Ceren Özdemir Müzik Atölyesi’nde gençlerin büyük ilgisi ile karşılanan Başkan Soner Çetin, “Bu tür kurslarımıza gençlerin gösterdiği ilgi bizi mutlu ediyor. Çukurova’yı kültür ve sanat kenti yapmak istiyoruz. Bu konuda sizlerin büyük katkısını bekliyoruz” dedi.
Başkan Soner Çetin, “Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı’nı gençlerimiz sürekli doldursunlar. Burada enstrüman çalsınlar, şarkılar söylesinler, resim yapsınlar, kütüphaneden yararlansınlar. Bu parkta yapılan etkinliklerin artmasını arzu ediyorum” ifadesini kullandı.
Gelecek yıl mayıs ayında yapılması planlanan Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:
“Biliyorsunuz Portakal Çiçeği Karnavalı Adana’nın tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Türkiye’deki tek karnaval olma özelliğini taşıyor. Bu karnaval Adana’nın olumsuz imajının düzelmesine büyük katkı verdi. Artık Adana karnavalla, festivallerle, diğer kültürel ve sanatsal etkinlikler anılıyor. Biz Çukurova Belediyesi olarak Orhan Kemal Edebiyat Festivali, Yılmaz Güney’i Anma Günleri, Uluslararası Karikatür Festivali gibi Türkiye’de ses getiren önemli etkinliklere imza atıyoruz. Şimdi bu etkinliklere Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali’ni ekliyoruz. 30 dönüm alan üzerine Jakaranda Ormanı kuruyoruz. İçerisinde Çocuk Köyü de olacak. Bu projeyi Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Bir cadde festivali olacak. Sizlerin de katılacağını umuyorum. Bu festival Portakal Çiçeği Karnavalı’na alternatif değil, onu tamamlayan bir etkinlik olacak.”
Başkan Soner Çetin, Çukurova halkının bilinç düzeyinin yüksek olduğunu vurgulayarak, “Bu insanları olağan belediyecilik hizmetleri ile memnun etmeniz mümkün değil. Biz de buna uygun hareket ediyoruz” ifadesini kullandı.
Gençleri müzikle uğraştıkları için kutlayan Başkan Soner Çetin, hayatta isteyip de yapamadığı az şeylerden birinin bir enstrüman çalmak olduğunu açıkladı. Ziyarette gençler Başkan Soner Çetin’e mini bir konser verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadıÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadı
Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdiKozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

TIR kavun tezgahına girdi 1 ölü

TIR kavun tezgahına girdi 1 ölü

Odunpazarı’nda esnafı umutlandıran gelişme

Odunpazarı’nda esnafı umutlandıran gelişme

GÜNCELLEME - Konya'da 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlılarından 4'ü tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlılarından 4'ü tutuklandı

Adana Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
03:40
Sabah
05:22
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
20:07
Yatsı
21:41

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Çare Eczanesi
Seyhan
Dalkıran Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Gözü Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Nihan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.