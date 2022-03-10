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Adapazarı bölgesel yolcu trenleri, yarından itibaren Büyükderbent İstasyonu'nda da duracak

10.03.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adapazarı bölgesel yolcu trenleri, yarından itibaren Büyükderbent İstasyonu'nda da duracak

İstanbul-Adapazarı-İstanbul arasında sefer yapan Adapazarı bölgesel yolcu trenleri, yarından itibaren Kocaeli-Kartepe ilçesinde bulunan Büyükderbent İstasyonu'nda da duracak.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Adapazarı bölge halkının, yüksek hızlı tren hattı üzerinde bulunan Büyükderbent İstasyonu'nda bölgesel ekspres trenlerinin durması yönünde yoğun talebi oldu.

Bu kapsamda, Adapazarı bölgesel ekspreslerinin Büyükderbent İstasyonu'nda duruş yapabilmeleri için mevcutta bulunan yüksek hızlı tren hatlarının kenarına 2 çelik peron inşa edildi.

Böylece, İstanbul-Adapazarı-İstanbul arasında sefer yapan Adapazarı bölgesel yolcu trenleri, yarından itibaren Kocaeli-Kartepe ilçesinde bulunan Büyükderbent İstasyonu'nda da durabilecek.

Öte yandan mevcut istasyon ve peronda da tadilat başlatıldı. Bu kapsamda önemli çalışmalar yapıldı.

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