YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı

SAKARYA HABERLERİ  | 21.03.2020 20:48 | Son Güncelleme

Adapazarı HEM ekipleri, korona virüsü yayılması sonrasında maske üretmeye başladıKoronavirüs salgını sonrasında sağlık çalışanlarının maske ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçen Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde, kurum müdürü Abdulvahit Uygar’ın öncülüğünde müdür yardımcıları, öğretmenler ve usta öğreticiler ihtiyaç duyulan maske üretimine başladılar.

Adapazarı HEM ekipleri, korona virüsü yayılması sonrasında maske üretmeye başladı
Koronavirüs salgını sonrasında sağlık çalışanlarının maske ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçen Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde, kurum müdürü Abdulvahit Uygar’ın öncülüğünde müdür yardımcıları, öğretmenler ve usta öğreticiler ihtiyaç duyulan maske üretimine başladılar. İlk etapta günde bin adet maske üretimi gerçekleştiren Adapazarı HEM öğretmenleri gelecek hafta otomasyon makinelerinin gelmesi ile birlikte maske üretimini günde 10 bin adete çıkaracak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda şehirdeki bazı meslek liseleri ve halk eğitim merkezlerinde yürütülen maske, sıvı yüzey dezenfektanı, önlük, koruyucu tulum, kolonya, el dezenfektanı ve benzeri üretim çalışmaları büyük takdir topluyor. Boneleri ve maskeleri ile birlikte mesai bitiminde Halk Eğitim binası merdivenlerinde toplanan eğitimciler, Koronavirüse karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına tüm öğretmenler adına teşekkür ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettilerİstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettiler
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Antalya’da sazlık yangınında 30 dönüm alan zarar gördü

Antalya’da sazlık yangınında 30 dönüm alan zarar gördü

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Tüm Türkiye’de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular

Tüm Türkiye’de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular

Sakarya Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:53
Öğle
13:11
İkindi
16:36
Akşam
19:18
Yatsı
20:38

Sakarya Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Erdem Eczanesi
Yenikent
Işık Eczanesi
Adapazari
Müge Eczanesi
Adapazari
Hastane Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Bahar Eczanesi
Erenler
Çağrı Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Altınküre okulları korona virüsüne karşı önlemlerini aldı

Altınküre okulları korona virüsüne karşı önlemlerini aldı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Altınküre 5’inci Sınıf öğrencileri için bilgi yarışması düzenlendi

Altınküre 5’inci Sınıf öğrencileri için bilgi yarışması düzenlendi

LPG'nin fiyatını 2 liranın altına düşürdü, sürücüler kuyruğa girdi

LPG'nin fiyatını 2 liranın altına düşürdü, sürücüler kuyruğa girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.