YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Adapazarı’nda resim şenliği ile mutlu çocuklar

Adapazarı’nda resim şenliği ile mutlu çocuklar

SAKARYA HABERLERİ  | 13.05.2020 17:06 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile sokağa çıkma kısıtlaması dört saatliğine kaldırılan 14 yaş altı çocuklar için Donatım Park’ta Resim Şenliği düzenlendi.Korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dört saatliğine kaldırılan 14 yaş altı çocuklar için Adapazarı Belediyesi ve Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Donatım Park’ta Resim Şenliği düzenlendi.

Adapazarı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile sokağa çıkma kısıtlaması dört saatliğine kaldırılan 14 yaş altı çocuklar için Donatım Park’ta Resim Şenliği düzenlendi.
Korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dört saatliğine kaldırılan 14 yaş altı çocuklar için Adapazarı Belediyesi ve Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Donatım Park’ta Resim Şenliği düzenlendi. Şenliğe, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, öğretmen, öğrenciler ve aileleri katıldı. Sakarya Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Müdürü Recep Borlukçu ve lise öğretmenlerinin organizasyonunda ilgili tüm tedbirler (sosyal mesafe, maske ve hijyen) uygulanırken, kurulan 50 şövalede öğrenciler resim yaptı ve keyifli vakit geçirdi.
Öğrencilerle bir araya gelen, onlarla sohbet ederek moral veren Başkan Mutlu Işıksu, her fırsatta bir araya gelmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Zor günleri hep birlikte en az hasarla atlatacaklarına olan inancını sürekli ifade ettiklerini vurgulayan Başkan Işıksu, “Adapazarı’mızın çocuk dostu şehir hüviyetiyle evlatlarımızın yaşamlarına ve şehrimizin geleceğine değer katan çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Milli Eğitim camiamız ile çok güzel bir iletişimimiz var. Kıymetli müdürlerimize ve tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Adapazarı Belediyesi olarak Adapazarı’mızın her alanda olduğu gibi en çok önem verdiğimiz eğitimde çok daha ileri seviyelere ulaşması için üzerimize düşeni gayretle yapıyoruz, yapmayı sürdüreceğiz. Zor günler geçecek, güzel günlerde daha çok buluşacağız.” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Maskesiz dolaşan 18 kişi para cezası

Maskesiz dolaşan 18 kişi para cezası

Çorum DOKAP’a resmen dahil edildi

Çorum DOKAP’a resmen dahil edildi

Denizli’nin parklarında renkli görüntüler ortaya çıktı

Denizli’nin parklarında renkli görüntüler ortaya çıktı

ASKİ, Acarlar’da çalışmaya devam ediyor

ASKİ, Acarlar’da çalışmaya devam ediyor

Erzincan parkları 39 gün sonra çocuk sesleriyle şenlendi

Erzincan parkları 39 gün sonra çocuk sesleriyle şenlendi

Başkan Pekyatırmacı çocuklarla buluştu

Başkan Pekyatırmacı çocuklarla buluştu

Sakarya Namaz Vakitleri 13 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:51
Sabah
05:36
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:13
Yatsı
21:51

Sakarya Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Çarşamba

Darüşşifa Eczanesi
Adapazari
Karaağaç Eczanesi
Adapazari
Yenikent Eczanesi
Yenikent
Hayat Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Emre Eczanesi
Geyve
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sakarya’da fideye talep arttı

Sakarya’da fideye talep arttı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Erenler Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında 48 saat hizmet veriyor

Erenler Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında 48 saat hizmet veriyor

Atatürk'ün Manevi Kızı Ülkü Adatepe Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Atatürk'ün Manevi Kızı Ülkü Adatepe Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.