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Adapazarı’ndan esnafa ilk aşamada 12 bin maske dağıtıldı

SAKARYA HABERLERİ  | 07.05.2020 16:55 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediyesi ekipleri korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında esnafa 12 bin adet maske dağıttı.Adapazarı Belediyesi, korona virüs salgını ile her alanda mücadelesini sürdürüyor.

Adapazarı Belediyesi ekipleri korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında esnafa 12 bin adet maske dağıttı.
Adapazarı Belediyesi, korona virüs salgını ile her alanda mücadelesini sürdürüyor. Başkan Mutlu Işıksu’nun talimatlarıyla esnafa yönelik çalışmalarını da yoğunlaştıran ekipler, Çark Caddesi, Uzunçarşı, Dar Sokak, Yuvam Sokak, Pasaj 2000, Hilmi Kayın İş Merkezi, çevre pasaj ve sokaklar olmak üzere, hareketliliğin yoğun olduğu noktalarda faaliyet gösteren esnafı tek tek ziyaret ederek ilk aşamada toplam 12 bin maske sunumunu gerçekleştirdi.
Gerçekleşen çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mutlu Işıksu, salgınla mücadelede başarının birlikte tedbirin uygulanmasıyla geleceğinin altını çizdi. Kurallara uyumun ve tedbirli olmaya devam etmenin çok önemli olduğunu her fırsatta vurguladıklarını aktaran Başkan Işıksu, “Adapazarı ahiliğin en güzel örneklerini günümüze taşımış bir esnaf şehridir. Tedbirde işbirliği ve uyum çok önemli. Her zaman olduğu gibi bu zor süreçte de esnaf odalarımızla birlikte hareket ediyoruz. Ramazan ayında genelge kapsamında dükkânlarını açamayan esnaflarımıza desteğimizi sunduk. Berber ve kuaför esnafımızın 11 Mayıs’taki siftahlarından önce maske ve dezenfekte işlemleri desteğimizi verdik. Son olarak hareketliliğin yoğun olduğu noktalarda hizmet sunan esnafımıza 12 bin maske sunumumuzu gerçekleştirdik. Kıymetli esnafımızın salgından en az etkilenmesine bir nebze katkı sunmak için desteklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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