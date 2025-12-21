SPOR

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine adını yazdırdı

Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçerken, maçın son dakikalarda takımı adına 3.golü atan ve maçın skorunu belirleyen Mauro Icardi tarihi bir rekoru da egale etti. Arjantinli isim sarı-kırmızılıların efsane ismi Gheorghe Hagi'yi de geçerek sarı-kırmızılıların tarihine adını yazdırdı...

Burak Kavuncu
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Maçta goller Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'den geldi. Icardi attığı golle büyük bir rekora da imza attı.

GHEORGHE HAGI'Yİ GEÇTİ!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan (60 gol) yabancı oyuncu oldu. Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.

Mauro Icardi - 60 gol
Gheorghe Hagi - 59 gol
Milan Baros - 47 gol
Bafetimbi Gomis - 46 gol
Dzevad prekazi - 40 gol

MAÇ SONU ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı son dönemde büyük eleştiri altındayken, attığı bu golle birlikte resmen cevap verdi. Icardi bu golün ardından takımının maçı 3-0 kazanmasını sağlarken, maçın ardından taraftarlarla bütünleşip orta alanda üçlü çektirdi.

OKAN BURUK ICARDI HAKKINDA KONUŞTU

3-0 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Hagi ve Icardi, Galatasaray tarihine altın harflerle geçmiş, kulübün marka değerini yukarı çekmiş isimler. Geçirdiği sakatlıktan dönmek kolay değil. Bu sezon da yine attığı gollerle fark yaratıyor." açıklamasında bulundu.

