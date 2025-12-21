Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine adını yazdırdı

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Maçta goller Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'den geldi. Icardi attığı golle büyük bir rekora da imza attı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan (60 gol) yabancı oyuncu oldu. Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.

Mauro Icardi - 60 gol

Gheorghe Hagi - 59 gol

Milan Baros - 47 gol

Bafetimbi Gomis - 46 gol

Dzevad prekazi - 40 gol

MAÇ SONU ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı son dönemde büyük eleştiri altındayken, attığı bu golle birlikte resmen cevap verdi. Icardi bu golün ardından takımının maçı 3-0 kazanmasını sağlarken, maçın ardından taraftarlarla bütünleşip orta alanda üçlü çektirdi.

OKAN BURUK ICARDI HAKKINDA KONUŞTU

3-0 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Hagi ve Icardi, Galatasaray tarihine altın harflerle geçmiş, kulübün marka değerini yukarı çekmiş isimler. Geçirdiği sakatlıktan dönmek kolay değil. Bu sezon da yine attığı gollerle fark yaratıyor." açıklamasında bulundu.