Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol 62 - 138 Fenerbahçe Beko

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 30. ve son hafta maçında Fenerbahçe Beko, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u deplasmanda 76 sayı farkla mağlup etti: 138-62.

Karşılaşmanın başında hücumlardan boş dönen Sakarya ekibi karşısında Green, Barış Hersek ve Ahmet Düverioğlu'yla sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 14-2 üstün geçti. Çeyreğin kalan kısmında Green, Egehan Arna ve Melih Mahmutoğlu'yla köşelerden üçlükler bulan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 26-6 önde kapattı.

İkinci çeyreğe basit top kayıpları yaparak başlayan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşısında üst üste sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 39-14. Maçta baskısını arttıran sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 56-23 önde gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Sakarya temsilcisinin bulduğu sayılara rağmen farkı daha da arttırarak 25. dakikada skoru 75-32'ye getirdi. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 95-45 önde girdi.

Son çeyrekte ataklarını arttıran Fenerbahçe Beko, peş peşe sayılar üreterek 35. dakikada farkı 63 sayıya çıkardı: 51-114. Sarı-lacivertli ekip, sahadan da 138-62 galip ayrıldı.