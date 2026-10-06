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TFF’de ilk Başkan adayı belli oldu! Hacıosmanoğlu'na rakip çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu’nda olağanüstü seçim gündemi sıcaklığını korurken, ilk başkan adaylığı senaryosu da ortaya çıktı. Bayram Saral, Mustafa Eröğüt ve Alkın Kalkavan’ın yeni dönem için hazırlık yaptığı belirtildi.

TFF’de ilk Başkan adayı belli oldu! Hacıosmanoğlu'na rakip çıktı
Burak Kavuncu

TFF’de olağanüstü seçim ihtimali gündemdeki yerini korurken, yeni dönem için ilk başkan adaylığı hamlesi geldi. Ersin Düzen’in aktardığı bilgilere göre Bayram Saral, Mustafa Eröğüt ve Alkın Kalkavan, Mustafa Eröğüt’ün başkan adayı olabileceği senaryo üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ DÖNEM İÇİN HAZIRLIK YAPTILAR

TFF’de ilk Başkan adayı belli oldu! Hacıosmanoğlu na rakip çıktı 1

Gazeteci Ersin Düzen, Bayram Saral ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktarırken, Saral’ın Mustafa Eröğüt ve Alkın Kalkavan ile birlikte yeni döneme yönelik hazırlık yaptığını söyledi.

Bayram Saral’ın, daha önce olağan seçimin temmuz ayında yapılması gerektiği görüşünde olduklarını ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından bu sürecin sağlıklı şekilde temmuza kadar ilerleyebileceğini düşünmediklerini ifade ettiği belirtildi.

Saral’ın, “Yarın seçim olacakmışçasına ekibimizle beraber, Mustafa Eröğüt, Alkın Kalkavan ve Bayram Saral, her türlü hazırlığımızı yaptık. Bir olağanüstü kongre olduğu takdirde biz bu konuyla ilgili olarak taşın altına elimizi sokacağız” dediği aktarıldı.

MUSTAFA ERÖĞÜT BAŞKAN ADAYI OLABİLİR

TFF’de ilk Başkan adayı belli oldu! Hacıosmanoğlu na rakip çıktı 2

Bu açıklamalarla birlikte Mustafa Eröğüt’ün TFF başkanlığı için aday olabileceği senaryosu da gündeme geldi. Saral ve Kalkavan’ın da içerisinde bulunduğu ekibin, olağanüstü kongre ihtimaline karşı çalışmalarını hazır şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

Böylece TFF’de mevcut yönetimin geleceğine ilişkin tartışmalar devam ederken, yeni dönem için adı öne çıkan ilk başkan adayı da Mustafa Eröğüt oldu.

BAYRAM SARAL NEDEN HACIOSMANOĞLU YÖNETİMİNDEN AYRILDI?

TFF’de ilk Başkan adayı belli oldu! Hacıosmanoğlu na rakip çıktı 3

Ersin Düzen ayrıca Bayram Saral’ın, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun TFF başkanlığına seçildiği dönemde yaşanan sürece ilişkin de dikkat çeken bilgiler verdi.

Saral’ın, Hacıosmanoğlu’nun seçilmesinde İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile birlikte önemli bir çalışma yürüttüğü ancak yönetim kurulu görev dağılımı yapılmadan önce yaşanan bir gelişmenin ardından görev almama kararı verdiği belirtildi.

Hacıosmanoğlu’nun, hukuk işlerinden sorumlu başkan vekilliği görevi için Fuat Göktaş’ı tercih etmesinin ardından Saral’ın beyaz bir A4 kağıdına istifasını yazarak görevden ayrıldığı aktarıldı.

Düzen, Saral’ın daha sonraki süreçte Hacıosmanoğlu hakkında kamuoyunda sert ve kırıcı açıklamalar yapmadığını, yıllara dayanan dostluğu nedeniyle süreci fırsata çevirerek sürekli muhalif bir tavır sergilemediğini de ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
seçim tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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