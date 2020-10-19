YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Aday memur eğitimi sona erdi

Aday memur eğitimi sona erdi

SAMSUN HABERLERİ  | 19.10.2020 18:49 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) iş birliğiyle gerçekleşen ve 10 iş günü süren aday memur eğitimi yapılan sertifika töreni ile sona erdi.SASKİ Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektör Vekili Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) iş birliğiyle gerçekleşen ve 10 iş günü süren aday memur eğitimi yapılan sertifika töreni ile sona erdi.
SASKİ Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık ve daire başkanları katıldı.
SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık’ın selamlama konuşmasıyla başlayan tören, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Belediye Başkanı Mustafa Demir’in konuşmalarıyla devam etti. Tören hatıra fotoğraflarının çekimi ile son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, Vitor Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenledi
Trabzonspor, Vitor Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenledi
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Bandırma’da muhtarlar günü kutlandı
Bandırma’da muhtarlar günü kutlandı
Diyarbekirspor deplasmanda engel tanımıyor
Diyarbekirspor deplasmanda engel tanımıyor
Körfez’in yüzme havuzu yenileniyor
Körfez’in yüzme havuzu yenileniyor
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı

Samsun Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:44
Öğle
12:25
İkindi
15:24
Akşam
17:55
Yatsı
19:15

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Denizci Eczanesi
Ilkadim
Mecidiye Eczanesi
Ilkadim
Piazza Eczanesi
Ilkadim
Atabay Eczanesi
Atakum
Demirdağ Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gizemli hayırsever borçları ödedi
Gizemli hayırsever borçları ödedi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Ömrünü arıcılığa adadı
Ömrünü arıcılığa adadı
Samsun’da Gaziler Günü
Samsun’da Gaziler Günü
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.