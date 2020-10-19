Aday memur eğitimi sona erdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) iş birliğiyle gerçekleşen ve 10 iş günü süren aday memur eğitimi yapılan sertifika töreni ile sona erdi.

SASKİ Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık ve daire başkanları katıldı.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık’ın selamlama konuşmasıyla başlayan tören, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Belediye Başkanı Mustafa Demir’in konuşmalarıyla devam etti. Tören hatıra fotoğraflarının çekimi ile son buldu.

