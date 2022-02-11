YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. ADD'den Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırıya suç duyurusu

ADD'den Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırıya suç duyurusu

11.02.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADD'den Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırıya suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi üyeleri, Atatürk Anıtı'na gerçekleştirilen saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, Samsun Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, Atatürk Anıtı'na saldırı gerçekleştirenler hakkında suç duyusunda bulunacaklarını, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Samsun ve Türkiye'nin menfur saldırının ardından ayağa kalktığını belirten Özkefeli, şunları kaydetti:

"Samsun halkı Ata'sına sahip çıktı. Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk sahipsiz değildir. Bizler bu ülkenin tüm yurtseverleri, bu hayasızca akına göğsümüzü siper etme ve mücadele etme kararlılığı ve inancındayız. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesidir. Milli Mücadele'nin kahramanı, memleketin kurtarıcısı, devrimlerin mimarı olması nedeniyle hatırasına, eserlerine ve onu ifade eden varlıklara saldırılar, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun kazanımlarına da bir saldırıdır."

Açıklamanın ardından ADD üyelerinin yanı sıra CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, savcılığa suç duyurusu dilekçelerini teslim etti.

Samsun'da 3 Şubat'ta Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan B.F. ile C.F, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Çeşme kıyılarında erkek cesedi bulunduÇeşme kıyılarında erkek cesedi bulundu
Erzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldüErzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:54
İkindi
15:42
Akşam
18:10
Yatsı
19:31

Samsun Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Cuma

Ümit Eczanesi
Ilkadim
Cumhuriyet Eczanesi
Ilkadim
Piazza Eczanesi
Canik
Büyük Eczanesi
Atakum
Gül Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.