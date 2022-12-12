MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adele'den itiraf: Günde beş kez terapi aldım

Adele'den itiraf: Günde beş kez terapi aldım

12.12.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Adele, eski eşinden boşanırken günde beş kez terapi gördüğünü itiraf etti. Adele canlı performans yapmaktan korktuğu için Las Vegas gösterileri esnasında terapi almaya başladığını söyledi.

Adele'den itiraf: Günde beş kez terapi aldım

Şu sıralar Las Vegas’taki konser serisine devam eden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, konser sırasında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

2019’da oğlunun babası Simon Konecki’den boşanma aşamasında günde beş kez terapi gördüğünü açıklayan Adele, “Tekrar terapi almaya başladım çünkü birkaç yıl terapi görmemiştim. Başlamam gerekiyordu" dedi.

34 yaşındaki şarkıcı. “Önceden, açıkçası, boşanırken, günde beş terapi seansı alıyordum” itirafında bulundu.

Adele, söyleyeceği şeylerden kendini sorumlu tutmak için terapiye geri dönmeye karar verdiğini açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısmetse Olur Ayça'nın son hali şaşırttıKısmetse Olur Ayça'nın son hali şaşırttı
Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepkiKlipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki
Hasan Can'dan büyük gaf! Utançtan ne yapacağını şaşırdıHasan Can'dan büyük gaf! Utançtan ne yapacağını şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
adele yaşında ele söyledi aktan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Rus jinekoloğa aylarca zorla fuhuş! Şifre: Yeni araçlarımız geldi

Rus jinekoloğa aylarca zorla fuhuş! Şifre: Yeni araçlarımız geldi

Resmi açıklama bekleniyor! O isim ortaya çıktı...

Resmi açıklama bekleniyor! O isim ortaya çıktı...

İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı!

İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı!

Kızının yatağına girip, cinsel saldırıda bulundu!

Kızının yatağına girip, cinsel saldırıda bulundu!

Bakan Nebati'den EYT sorusuna gündem yaratan cevap!

Bakan Nebati'den EYT sorusuna gündem yaratan cevap!

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.