Adele'den itiraf: Günde beş kez terapi aldım

Şu sıralar Las Vegas’taki konser serisine devam eden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, konser sırasında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

2019’da oğlunun babası Simon Konecki’den boşanma aşamasında günde beş kez terapi gördüğünü açıklayan Adele, “Tekrar terapi almaya başladım çünkü birkaç yıl terapi görmemiştim. Başlamam gerekiyordu" dedi.

34 yaşındaki şarkıcı. “Önceden, açıkçası, boşanırken, günde beş terapi seansı alıyordum” itirafında bulundu.

Adele, söyleyeceği şeylerden kendini sorumlu tutmak için terapiye geri dönmeye karar verdiğini açıkladı.



