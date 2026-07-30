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Annesi güçlükle ayakta durdu! MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı için İstanbul Sancaktepe’deki Yenidoğan Cemevi’nde cenaze töreni düzenleniyor. Kaşıkçı’nın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat’a uğurlanacak.

Annesi güçlükle ayakta durdu! MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor
Mehmet Hazar Gönüllü

MasterChef Türkiye’deki performansı ve “Kızıl Sakal” lakabıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şef Eren Kaşıkçı’nın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sarıyer’deki evinde hayatını kaybetmiş halde bulunan 37 yaşındaki Kaşıkçı için bugün Yenidoğan Cemevi’nde tören düzenleniyor.

Annesi güçlükle ayakta durdu! MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor 1

AİLESİ VE SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Eren Kaşıkçı’nın ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve sevenleri tören öncesinde Yenidoğan Cemevi’ne geldi.

Annesi güçlükle ayakta durdu! MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor 2

Kaşıkçı’nın yakınlarının törende büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Annesi güçlükle ayakta durdu! MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor 3

Annesi ayakta durmakta güçlükte çekerken kendisini şef Mehmet Yalçınkaya teselli etti.

Annesi güçlükle ayakta durdu! MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor 4

Cenazeye şef Somer Sivrioğlu'nun da katıldığı görüldü.

Annesi güçlükle ayakta durdu! MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor 5

Cemevinde düzenlenen tören ve alınan helalliğin ardından cenaze araca taşınacak.

Annesi güçlükle ayakta durdu! MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor 6

MEMLEKETİ TOKAT’A UĞURLANACAK

Eren Kaşıkçı’nın cenazesi İstanbul’daki törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat’a gönderilecek.

EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Eren Kaşıkçı’dan bir süredir haber alamayan arkadaşı ve iş ortağı Mikail Malkoçoğlu, Kilyos Kumköy Mahallesi’ndeki evine gitti. Kaşıkçı’yı hareketsiz halde bulan Malkoçoğlu’nun ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Annesi güçlükle ayakta durdu! MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor 7

Sağlık ekipleri, 37 yaşındaki Kaşıkçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Eren Kaşıkçı’nın cenazesi gece saatlerinde ailesine teslim edildi.

Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporla netleşmesi bekleniyor.

Annesi güçlükle ayakta durdu! MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor 8

MASTERCHEF 2021 ŞAMPİYONUYDU

1989 yılında Kırıkkale’de doğan ve aslen Tokatlı olan Eren Kaşıkçı, turizm ve otelcilik eğitiminin ardından profesyonel mutfak kariyerine başladı.

Kaşıkçı, 2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasını şampiyon tamamladı. Yarışmada “Kızıl Sakal” lakabıyla tanınan Kaşıkçı, evli ve bir çocuk babasıydı.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Eren Kaşıkçı
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