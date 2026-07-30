Annesi güçlükle ayakta durdu! MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor

MasterChef Türkiye’deki performansı ve “Kızıl Sakal” lakabıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şef Eren Kaşıkçı’nın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sarıyer’deki evinde hayatını kaybetmiş halde bulunan 37 yaşındaki Kaşıkçı için bugün Yenidoğan Cemevi’nde tören düzenleniyor.

AİLESİ VE SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Eren Kaşıkçı’nın ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve sevenleri tören öncesinde Yenidoğan Cemevi’ne geldi.

Kaşıkçı’nın yakınlarının törende büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Annesi ayakta durmakta güçlükte çekerken kendisini şef Mehmet Yalçınkaya teselli etti.

Cenazeye şef Somer Sivrioğlu'nun da katıldığı görüldü.

Cemevinde düzenlenen tören ve alınan helalliğin ardından cenaze araca taşınacak.

MEMLEKETİ TOKAT’A UĞURLANACAK

Eren Kaşıkçı’nın cenazesi İstanbul’daki törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat’a gönderilecek.

EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Eren Kaşıkçı’dan bir süredir haber alamayan arkadaşı ve iş ortağı Mikail Malkoçoğlu, Kilyos Kumköy Mahallesi’ndeki evine gitti. Kaşıkçı’yı hareketsiz halde bulan Malkoçoğlu’nun ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 37 yaşındaki Kaşıkçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Eren Kaşıkçı’nın cenazesi gece saatlerinde ailesine teslim edildi.

Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporla netleşmesi bekleniyor.

MASTERCHEF 2021 ŞAMPİYONUYDU

1989 yılında Kırıkkale’de doğan ve aslen Tokatlı olan Eren Kaşıkçı, turizm ve otelcilik eğitiminin ardından profesyonel mutfak kariyerine başladı.

Kaşıkçı, 2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasını şampiyon tamamladı. Yarışmada “Kızıl Sakal” lakabıyla tanınan Kaşıkçı, evli ve bir çocuk babasıydı.